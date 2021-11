Laudo do IML vai determinar causa da morte de designer

Matéria publicada em 13 de novembro de 2021, 09:18 horas

Paraty – O delegado titular da 167ª DP (Paraty), Marcelo Haddad, espera receber nos próximos dias, o resultado do laudo de necropsia feito pelo Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis, que vai determinar a causa da morte da designer de moda, Thalissa Nunes Dourado, de 27 anos. Ela foi encontrada sem vida dentro de seu quarto, no dia 5 deste mês, onde morava com uma amiga, no bairro Caborê.

A vítima estava com a cabeça coberta por um saco plástico e as mãos amarradas. Com o resultado do exame, Haddad espera poder confirmar a suspeita de que Thaissa foi asfixiada.

Foi a amiga quem encontrou a designer já morta no quarto e ligou para a polícia, Samu e conhecidos. A designer era proprietária de um ateliê em Paraty, especializado em produção de roupas.