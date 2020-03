Líder do grupo que organiza carreata vai orientar pelo cancelamento

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 19:07 horas

Hermiton Moura afirmou que, mesmo tendo sabido do caso pela imprensa, vai acatar decisão

Volta Redonda – Um dos líderes do grupo que estava organizando uma carreata para pedir a reabertura do comércio, Hermiton Moura, informou ao DIÁRIO DO VALE que ainda não notificado oficialmente da decisão judicial que proibiu o evento.

Mesmo assim, ele vai orientar pelo cancelamento do evento: “Decisão judicial não se discute”, disse ele.