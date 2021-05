Lider do ‘Vem pra Direita’ diz que carreata em VR alcançou objetivos

Matéria publicada em 2 de maio de 2021, 20:08 horas

Volta Redonda – Hermiton Moura, líder do movimento “Vem pra Direita” em Volta Redonda, afirmou pelas redes sociais que a carreata promovida nesta sábado (02), para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, atingiu seus objetivos.

“Nossos objetivos foram alcançados. Deu tudo certo. Nenhuma intercorrência. Foi um ato pacífico e ordeiro”, escreveu ele.

O grupo se concentrou no bairro Barreira Cravo a partir das 9 horas, saiu às 10h30min horas e às 12 horas concluiu o evento na praça Brasil, numa cerimónia de encerramento, ratificando os motivos que o levaram às ruas, que são, segundo ele a autorização ao presidente para agir e a defesa do voto impresso.

“Agradecemos a política militar, que esteve presente durante todo evento; aos doadores de alimentos não perecíveis ao Lar dos Velhinhos; ao Diário do Vale, pela cobertura do evento; ao programa Dário de Paula, pela entrevista de véspera; a equipe do movimento Vem Pra Direita, pela impecável organização; aos fogos Boom, pela doação das fumaças e pela brilhante participação dos cidadãos de Volta Redonda e cidades vizinhas com seu veículos”, escreveu.