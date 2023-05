Luciano Pançardes recebe Medalha Tiradentes

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 21:27 horas

Presidente dos jornais DIÁRIO DO VALE e A Voz da Cidade milita há 35 anos no meio jornalístico

Rio – O diretor-presidente dos jornais DIÁRIO DO VALE e A Voz da Cidade, Luciano Pançardes, recebeu nesta segunda-feira (8), a Medalha Tiradentes, a mais alta condecoração concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj). A mesa diretora dos trabalhos foi formada pelos deputados estaduais Munir Neto, Marcelo Cabeleireiro e Jari Oliveira, pelos ex-deputados estaduais Noel de Carvalho e Ademir Melo, pelo jornalista Aurélio Paiva, ex-diretor do DIÁRIO DO VALE e pelo homenageado, Luciano Pançardes

Estiveram também presentes a esposa do homenageado, Renata Pançardes, e seus filhos Davi Pançardes e Isabela Pançardes, além do ex-prefeito de Resende , Silvio de Carvalho, do presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Paulo Sandro, do presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio, Luis Cláudio Magalhães , do vereador de Pinheiral Gugu, da advogada Giani Mendes, o ex-vice prefeito de Volta Redonda, Carlos Roberto Paiva, o secretário de Comunicação de Volta Redonda, Rafael de Paiva, e os editores dos jornais A Voz da Cidade, Carol Macedo, e DIÁRIO DO VALE, Vinicius Ramos.

O deputado estadual Munir Neto, que presidiu a Mesa, elogiou o trabalho de Luciano Pançardes e relembrou a história dos veículos comandados por ele: “O Sul Fluminense só tem a ganhar com o jornalismo de qualidade do Diário do Vale e da Voz da Cidade. A homenagem é mais do que merecida”, disse.

O ex-deputado estado estadual Marcelo Cabeleireiro agradeceu aos deputados que votaram pela concessão da honraria e especialmente a Munir Neto e Jari Oliveira, que deram seguimento a sua iniciativa: “São dois dos meios de comunicação mais importantes da região, e dois veículos que sempre publicaram a verdade”, declarou.

O ex-deputado estadual Ademir Melo disse estar “emocionado” por falar sobre essa homenagem e relembrou a trajetória do pai de Luciano, o fundador do jornal “A Voz da Cidade”, João Pançardes, e do próprio Luciano: “Parabéns a todos que colaboraram para que a homenagem se concretizasse”, afirmou.

O ex-deputado e ex-prefeito de Resende, Noel de Carvalho, disse que a homenagem feita a Luciano se estende a toda a Imprensa e lembrou que a informação de qualidade é benéfica para o povo. Ele relembrou que o ex-apresentador de TV Chacrinha costumava ser hóspede de seu hotel e dizia a famosa frase “quem não se comunica, se trumbica”.

O deputado estadual Jari Oliveira afirmou que Marcelo foi muito feliz ao conceder a medalha, e lembrou que ficou satisfeito ao conhecer Luciano pessoalmente. “Tenho certeza de que João Pançardes (pai de Luciano) está orgulhoso e feliz. A homenagem se estende à família de Luciano e aos funcionários de suas empresas”, disse.

Luciano iniciou seu agradecimento homenageando o pai, João Pançardes: “Ser filho do Sr. João é o meu maior orgulho. Ele que me ensinou todo o trabalho e graças a isso que aumentamos o nosso jornal fazendo um grande grupo. O pai me ensinou a me relacionar com o ser humano, ser humilde, que acho que é uma das maiores heranças que ele me deixou fica a lembrança, uma saudade enorme, mas também o orgulho de poder dizer que sou filho do Sr. João. Fazer jornalismo no interior é muito difícil, mas graças a tudo isso é que continuaremos a fazer mais e mais”

Sobre Luciano Pançardes

Nascido em Barra Mansa-RJ, em 12 de novembro de 1974, Luciano Rodrigo Pançardes é filho de João Batista Pançardes (in memorian) e Maria Aparecida Pançardes. Casado com Renata Cristina de Oliveira Pançardes, tem dois filhos, Isabella e Davi. É um apaixonado pela leitura e pela região Sul Fluminense, onde vive e cria seus filhos.

Jornalista por vocação, Luciano praticamente cresceu na redação do Jornal A VOZ DA CIDADE, veículo fundado por seu pai em 3 de outubro de 1970. Na empresa, trabalha desde os 14 anos e hoje, ocupa o cargo de Diretor Geral e Jornalista Responsável.

Sua larga experiência é resultado de muita dedicação, tendo passado, praticamente, por todos os setores do jornal. Hoje, Luciano Pançardes escreve um capítulo importante na história do primeiro jornal diário da região.

Como jornalista, participou da divulgação de fatos marcantes na vida social, comercial, política e empresarial dos municípios do Sul Fluminense, com conteúdo dinâmico, moderno, integrado e focado na comunidade.

Seu empreendedorismo o levou a fundar, em 05 de dezembro de 2005, o semanário com maior circulação na Região das Agulhas Negras, a FOLHA FLUMINENSE. Outro semanário do grupo, O JORNAL DA COSTA VERDE, foi criado em 5 de Julho de 2013, com sede em Angra dos Reis.

Luciano Pançardes continua inovando e modernizando os produtos editorais que administra. Agrega ainda a formação em Web Design certificado pela Macromedia e Curso de Redação e Criação Publicitária expedido pela Escola Superior de Propaganda e Marketing.

Em seu vasto currículo, o jornalista ainda exerceu o cargo de Secretário de Comunicação no Município de Resende, durante o governo de Silvio de Carvalho (2005/2008).

Possui Título de Profissional Emérito e outras comendas de diversas cidades da região Sul Fluminense por relevantes serviços prestados.

No cenário internacional, Luciano Pançardes é correspondente na ONU (Organização das Nações Unidas) desde 2017 e é filiado à UNCA (Associação dos Correspondentes da ONU). Ele também integra, com jornalistas do mundo todo, a instituição Foreign Press Correspondents in the USA, que é uma das maiores associações de jornalistas estrangeiros no planeta.

Em 01 de novembro de 2022, Luciano Pançardes assumiu o controle do jornal DIARIO DO VALE, tornando-se um dos principais publishers do Estado do Rio de Janeiro. É militante na luta pelo fim das exclusões sociais e do preconceito em qualquer esfera de execução.

Sobre a Medalha Tiradentes

A Medalha Tiradentes é concedida pela Alerj a pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à causa pública do estado do Rio de Janeiro. A entrega da ocorre apenas uma vez por ano, sempre no dia 21 de abril, dia de Tiradentes, sendo a mais alta condecoração concedida no âmbito fluminense.

As características da medalha são: de formato circular, com dois círculos concêntricos, o anverso é identificado com a imagem do protomártir da independência do Brasil Joaquim José da Silva Xavier à frente do edifício do Palácio Tiradentes, sede da ALERJ, além da legenda “Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro” na parte superior, e a inscrição “Palácio Tiradentes”, na parte inferior. No reverso, vê-se as inscrições “Medalha Tiradentes” na parte superior, e “Resolução 359/89”, com o contorno do mapa do Brasil e a inscrição latina libertas quae sera tamen em seu interior.

Em versões antigas, no anverso pode ser encontrada a inscrição “Assembléia Legislativa” na parte superior e na parte inferior a citada inscrição latina e, no reverso, as inscrições “Assembleia Legislativa” na parte superior, e “Homenagem” na parte inferior, com o brasão do estado do Rio de Janeiro e o contorno de seu mapa político, ao centro.

Ao homenageado é ofertada para uso como colar, para ser aposta sobre o peito, bem como em barreta e roseta, todas elas com fita em azul celeste (duas partes) e branco (uma parte), cores da bandeira estadual. Ao receber a medalha, o honrado também recebe um diploma para a certificação do evento.