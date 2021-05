Matéria publicada em 16 de maio de 2021, 20:34 horas

Volta Redonda – O juiz Luiz Eduardo Cavalcanti Canabarro, que atuou durante vários anos em Volta Redonda, toma posse nesta segunda-feira, às 16 horas, como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio. A cerimônia será transmitida pelo canal do TJ-RJ no Youtube.