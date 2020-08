Mais de mil áreas foram sanitizadas no combate a Covid-19 em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de agosto de 2020, 07:58 horas

Volta Redonda – A sanitização e higienização dos espaços públicos e locais de maior circulação de pessoas, que vem sendo realizada diariamente para combate a Covid-129, atinge a marca de mais de mil ações em diversos pontos da cidade. Os mais recentes são o Hospital de Campanha; Hospital São João Batista, com anexo do UniFOA; e o Hospital do Retiro.

O secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, comentou que o serviço já virou rotina. “A pandemia fez com que nós ficássemos mais alertas em relação a higienização. Mesmo com a orientação do isolamento social, alguns espaços precisam continuar funcionando e, por isso, as higienizações são constantes na cidade”, disse.

Semanalmente, são feitas uma média de 80 sanitizações e o serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.