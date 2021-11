Mario Esteves anuncia distribuição de 8 mil tablets para alunos da rede pública

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 19:07 horas

Barra do Piraí – Os oito mil alunos da rede municipal de educação de Barra do Piraí receberão um tablet, segundo anúncio feito, nesta quinta-feira (18), pelo prefeito Mario Esteves (Republicanos). O gestor explicou que a iniciativa será o pontapé inicial para o processo de modernização do ensino público, com a introdução de novas tecnologias que tornem as aulas mais dinâmicas e atrativas para os estudantes. Ele destacou ainda a série de investimentos que vem fazendo na educação, com 23 escolas reconstruídas, convocação de mais de 250 profissionais para suprir o déficit em sala de aula, Plano de Cargos e Salários – o primeiro da história da cidade – etc.

De acordo com a pesquisa da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, cerca de 70% dos jovens brasileiros utilizam a internet como auxiliar nos estudos. Já segundo a pesquisa “Nossa Escola em Reconstrução”, do Instituto Inspirare/Porvir, uma das formas de aprendizado que os alunos associam à escola é aprender usando tecnologia. Cresce cada vez mais o movimento de educadores que defendem a tecnologia como aliada na melhoria da qualidade do ensino público.

De olho nesse movimento e às questões levantadas pela pandemia – cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes entre seis e 17 anos não estava frequentando a escola nem de forma física e nem remota em novembro de 2020, de acordo com uma pesquisa da Unicef -, Mario Esteves fez o anúncio da distribuição dos oito mil tablets para os alunos das escolas municipais. Ele destaca que o projeto engloba outros investimentos em tecnologia.

“Além dos tablets, vamos começar a substituir antigos quadros por lousas digitais, e os professores receberão um notebook cada um, até o fim de 2022. Diversos estudos apontam que crianças e adolescentes desta nova geração são praticamente ‘nativos digitais’, de modo que a tecnologia não pode mais ser encarada como inimiga da educação – muito pelo contrário. Bem utilizada, a tecnologia pode tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas, despertando o interesse do aluno. Com as lousas digitais, os tablets para os alunos e os notebooks para os professores, criaremos um ambiente escolar preparado para o futuro”, avaliou o prefeito.

De acordo com o chefe do Executivo, o projeto prevê capacitação tanto para alunos quanto para professores. “A ideia é preparar a comunidade escolar, afinal, não adianta largar o tablet na mão da criança e deixar por isso mesmo. Queremos que, de fato, alunos e professores se apropriem dessa ferramenta, ampliando as possibilidades de melhorias na qualidade do ensino público”, finalizou.