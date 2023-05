Mario Esteves comemora chegada de ambulâncias e contas em dia

Matéria publicada em 13 de maio de 2023, 15:27 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves comemorou, com postagem em suas redes sociais, a aquisição de uma frota de ambulâncias para o município. No texto, ele lembrou que atualmente a frota de prefeitura é composta apenas por veículos zero quilômetro, mas que isso só foi possível após o equilíbrio das contas:

“O orçamento da prefeitura em dezembro de 2016 era aproximadamente R$ 189 milhões, com uma dívida bruta de R$ 100 milhões, incluindo um rombo no Fundo de Previdência. Não havia recursos nem para pagar a Light, tanto que, após a minha posse, em janeiro de 2017, a concessionária desligou a energia elétrica do prédio da prefeitura por falta de pagamento da conta”, lembrou o prefeito.

No primeiro ano de seu mandato inicial, em 2017, Esteves precisou fazer uma dura contenção de despesas, e no ano seguinte já começava a colher os frutos: “a gente equacionou as despesas e conseguiu finalmente limpar o nome da prefeitura no Cauc (Cadastro Único de Convênios)”, disse o prefeito no fim de 2018, em entrevista à Imprensa.

No texto postado no Instagram, o prefeito afirma que a gestão financeira continua rendendo bons resultados:

“Seis anos e cinco meses depois, estamos fazendo uma completa reconstrução administrativa e financeira, mas sabemos que ainda temos uma longa estrada pela frente”.

Ele enumera algumas das realizações: “Hoje, temos pela primeira vez na história os três hospitais funcionando e salvando vidas, boa parte das escolas padronizadas, Plano de Cargos e Salários, Piso Nacional da Educação, Secretaria de Saúde tratando da população com carinho, e os postos de saúde na atenção básica trabalhando, enfim, tem sido um longo trabalho, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vem coisa boa pela frente! Indústria, polo gastronômico, revitalização de todo o centro da cidade e nossa frota de veículos totalmente zero quilômetro”, afirma.