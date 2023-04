Mario Esteves inaugura obras no Morro do Gama neste sábado - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de março de 2023, 20:35 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, entrega, neste sábado (1°), aos moradores do Morro do Gama, diversas obras de infraestrutura que receberam investimentos na ordem de R$ 4 milhões. As obras são referentes a rede de drenagem e de esgoto, muros de contenção e pavimentação asfáltica nas ruas Expedicionário Jalber Coelho da Silva, Nossa Senhora das Graças, Santa Catarina Labouré e Alexandre Arruda. O bairro estava em obras desde outubro de 2021, e segundo a prefeitura, é maior investimento da história na comunidade.

O prefeito destacou a atuação do poder público no bairro. “Mais uma vez quero evidenciar a imensa satisfação de ver a alegria dos moradores do Morro do Gama com essa obra histórica. Afinal, essas ruas que nunca tinham recebido esse tipo de investimento, agora, conseguem fornecer mais conforto e qualidade de vida para a população. Esse é um compromisso desta gestão: buscar sempre o melhor para Barra do Piraí”, finaliza o chefe do executivo.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, lembrou do incentivo recebido pelo Governo do Estado em obras e investimentos em Barra do Piraí.

“Existe um pacote de obras que chega a quase R$ 80 milhões com recursos do Governo do Estado que contemplam pavimentação de diversas ruas do município, reforma de praças e calçadas, muros de contenção, hospital veterinário, biblioteca digital, reforma de postos de saúde, entre outros. Algumas atividades já foram licitadas e outras, já homologadas, estão aguardando apenas a ordem de início”, afirma o chefe da pasta.

Ainda segundo o secretário, este novo pacote de obras é um marco para o município. “Em 47 anos de vida eu nunca vi um pacote de obras com tantos benefícios para o desenvolvimento e bem-estar dos barrenses, sem contar ainda com as obras que a MRS que, em conjunto com a prefeitura, irá fazer um viaduto, duas pontes e vários outros trabalhos”, aponta Wlader.

Junto com a inauguração, das 9 às 13 horas, a prefeitura realizará o Barra Cidadã, oferecendo uma série de serviços à população.