Mediadores na Educação recebem capacitação sobre deficiência visual em Porto Real

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 18:30 horas

Porto Real- Aconteceu na manhã desta sexta, 19, uma capacitação para os mediadores da Rede Pública de Ensino com o tema “Deficiência Visual”. A formação foi realizada na Escola Municipal José Ferreira e o orientador que realizou o treinamento é deficiente visual, o que possibilitou maior entendimento entre os participantes.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), a capacitação abordou assuntos sobre a predominância de recursos didáticos destinados ao atendimento dos alunos que devem ser inseridos em situações que estimulam a exploração do desenvolvimento.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destaca que o movimento de inclusão, visa garantir que todos frequentem a sala de aula do ensino regular, independente do tipo de deficiência, grave ou não. Por isso, a capacitação contínua dos mediadores é tão importante. “O mediador é o profissional que no processo didático favorece a aprendizagem, trazendo significado para o aluno incluído, através da informação recebida e isso favorece o desenvolvimento do estudante”, salientou o Prefeito Serfiotis.