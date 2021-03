Menor de 14 anos é apreendido com droga em Resende

Matéria publicada em 21 de março de 2021, 07:45 horas

Resende – Um menor, de 14 anos, foi apreendido nesse sábado, dia 20, com 40 pinos de cocaína e R$ 160. O flagrante foi na Rua Um, na Baixada do Olaria, em Resende. O adolescente e mais dois comparsas chegaram a fugir ao observarem a aproximação dos policiais, e se desfez do entorpecente e do dinheiro que estavam numa sacola plástica.

O menor, porém, foi pego e detido. Os agentes recuperaram o material abandonado pelo suspeito. Os comparsas do adolescente conseguiram fugir. Segundo PMs, uma mulher apareceu no local, alegando ser a mãe do menor infrator. Ela acompanhou o filho, que foi levado para a Delegacia de Resende.

Outra ação

Um homem também foi preso nesse sábado, com drogas que não foram contabilizadas por policiais militares, responsáveis pela ação. O suspeito foi abordado na Rua 31, no bairro Fazenda da Barra III, e levado para a 89ª DP (Resende).