Menor é flagrado com drogas na Ponte Alta em Volta Redonda

Matéria publicada em 21 de abril de 2021, 08:55 horas

Volta Redonda – Policiais militares apreenderam um menor de 17 anos, suspeito de vender drogas, em Volta Redonda. Ele foi flagrado por policiais militares, nesta terça-feira, dia 20, com uma sacola plástica que continha 24 pinos de cocaína, na Rua Luxemburgo, no bairro Ponte Alta.

Os agentes apreenderam ainda com o rapaz, um celular e R$ 41, dinheiro que os policiais acreditam ser proveniente da venda de entorpecentes.

Um comparsa conseguiu fugir. O menor contou que está “trabalhando” no tráfico há um mês e recebe R$ 400 por dia, para traficantes do bairro Siderlândia. O fato foi registrado na Delegacia de Volta Redonda.

Mais drogas

Em uma outra investida da PM, um homem de 60 anos, foi detido também nessa terça-feira, por suspeita de porte ilegal de arma. Ele foi abordado pelos policiais, na Rua do Laboratório, em Pinheiral, onde nos fundos da casa onde o suspeito morava, foi apreendida uma espingarda de calibre 32 .

Os PMs acreditam que arma, sem registro, era usada para caça de animais. O suspeito e a espingarda foram levados para a Delegacia Pinheiral.