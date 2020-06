Mercado Popular e Praça Brasil na Vila Santa Cecília são sanitizados contra o coronavírus

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 15:20 horas

Volta Redonda– O Mercado Popular e a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, receberam neste domingo, dia 21, serviços de sanitização contra o novo coronavírus. O prefeito Samuca Silva frisou que todos os esforços estão voltados para garantir a segurança da população e salvar vidas.

– Desde o início da pandemia, nossas equipes estão trabalhando intensamente para controlar a proliferação do vírus na cidade. E não vamos descansar enquanto a população não estiver segura – disse.

Os hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente. A lavagem dos locais é realizada com uso de água clorificada e pulverização do produto bactericida.

Os trabalhos de higienização e sanitização já aconteceram nos principais pontos comerciais de Volta Redonda, nos pavilhões da Ilha São João, nas Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, nos Cais Aterrado e Conforto, no Hospital Dr. Munir Rafful, Hospital do Idoso e ao redor do Hospital de Campanha.

A ação ainda beneficiou locais como os Cras (Centros de Referência à Assistência Social), Rodoviária Municipal Prefeito Francisco Torres, Palácio 17 de Julho, sede da Secretaria Municipal de Saúde, Arena Esportiva, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – (Deam), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.