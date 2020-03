Montadoras da região decidem paralisar trabalhos

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 21:01 horas

MAN e PSA vão parar atividades na semana que vem; Nissan entra em regime especial de trabalho

Sul Fluminense – Em virtude da pandemia, a MAN Latin América (Volkswagen Caminhões e Ônibus), em Resende, e a PSA (Peugeot e Citroën), em Porto Real, anunciaram nesta sexta-feira (20) a paralisação total dos trabalhos. Detalhe: a suspensão das atividades será em todas as fábricas das marcas no Brasil.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus começa a paralisação no dia 30 de março e volta no dia 20 de abril. A empresa afirmou que nesse período os funcionários ligados à produção terão um período combinado de banco de horas e férias coletivas.

A PSA interrompe a produção de 23 de março até o dia 21 de abril. Segundo a empresa, a produção será reiniciada dependendo da situação no país.

A Nissan do Brasil, em Resende, entrou em regime especial, com sistema de home office para os funcionários do setor administrativo. O objetivo é reduzir o número de pessoas circulando na unidade. Para os funcionários da produção, foram adotadas algumas medidas preventivas.

A Jaguar Land Rover do Brasil, em Itatiaia, segue com as atividades na fábrica sem paralisações ou atrasos. Ã empresa colocou em sistema de home office os funcionários e colaboradores dos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro.