Matéria publicada em 30 de março de 2021, 10:17 horas

Barra Mansa – Moradores de Barra Mansa reclamam das dificuldades em acesso à vacinação em sistema de drive thru que vem sendo realizado no Parque da Cidade. Alguns afirmam, que não podem arcar com as despesas com transporte particular – uma vez que só pode ser vacinado quem estiver dentro de um veículo – e temem perder a data da imunização. Para estes casos, no entanto, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o município direcionou a vacinação paro a unidade do CEM (Centro de Especialidades Médicas), ao lado da UPA Centro.

Segundo a assessoria, o público alvo, que esteja dentro da faixa etária prevista no calendário de imunização, que não conseguiu ser vacinado no sistema drive thru, deve se dirigir à unidade CEM, um dia após a data estabelecida para a vacinação. A unidade do CEM é destinada, inclusive, para atender os casos de pessoas que não conseguiram ser vacinados, independente do motivo, no dia previsto no calendário. Na unidade é necessária a apresentação de documento com foto, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência nominal do município ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro.

O público alvo a ser vacinado nesta terça-feira, 30, são idosos com 69 anos completos. Eles devem se dirigir ao Parque da Cidade obedecendo os seguintes horários: para nascidos entre janeiro a junho, vacinação das 8h às 12h; para nascidos entre julçho e dezembro, vacinação das 12h às 16h. Após esse horário até as 18 horas serão vacinados os idosos com 69 anos nascidos em qualquer mês.