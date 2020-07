Moradores do Abrigo Municipal conseguem empregos através da Prefeitura de Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de julho de 2020, 20:36 horas

Barra Mansa – Dez moradores em situação de rua, que estão alojados no Abrigo Municipal, conseguiram através do prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, empregos com carteira assinada por uma empresa terceirizada. A contratação acontecerá nos próximos dias, nesta terça-feira (07), os abrigados se reuniram no Horto Florestal, na Vila Nova, na região da Água Comprida e receberam a notícia. A iniciativa partiu da necessidade de garantir a esses abrigados a chance de retomarem suas vidas de forma digna, dando a eles uma melhor projeção futura.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, relembrou o dia que passou a noite no abrigo e fez a seguinte reflexão.

– Quando montamos o abrigo eu não tinha ideia de como aquele ambiente seria transformador de vidas. Hoje eu tenho uma nova visão, totalmente diferente. Vejo homens e mulheres querendo mudar de vida e esse é um importante passo para a reinserção na sociedade. O mérito é todo de vocês – disse.

Drable ainda continuou: “Sinto um orgulho tremendo de vê-los tendo oportunidade de trabalhar com carteira assinada. Sabemos que na vida existem diversos momentos em que é fácil entrar em problemas, conseguir uma saída que é difícil. Torço demais para que eles se mantenham firmes, não distanciem dos objetivos e que se tornem motivo de inspiração para outras pessoas”, completou o prefeito.

O diretor executivo do Saae-BM, Fanuel Fernando, explicou como será o trâmite de contratação.

– Representantes da empresa irão na sexta-feira ao abrigo para agilizar a questão documental dos novos profissionais. Acreditamos que dentro de 15 dias iniciaremos as contratações. Eles atuarão realizando serviços de limpeza, capina e roçada, nos bairros da cidade e também no Horto Florestal e Parque de Saudade – informou Fanuel.