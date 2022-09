Morre aos 96 anos a Rainha Elizabeth II

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 14:47 horas

A rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, dia 08, no Castelo de Balmoral. A monarca britânica, de 96 anos, estava sob supervisão médica. Seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe Charles, e a esposa Camilla viajaram para a casa escocesa onde a rainha morreu, junto com o filho mais velho de Charles, o príncipe William. familiares também estavam reunidos no local.

Em outubro passado, Elizabeth passou uma noite no hospital e foi forçada a reduzir seus compromissos públicos desde então.

Elizabeth é rainha do Reino Unido e de mais de uma dezena de outros países desde 1952. No início deste ano, comemorou seu 70º aniversário no trono.