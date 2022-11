Morre Claro Mariano, pai do proprietário da Folha do Aço - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de novembro de 2022, 14:46 horas

Volta Redonda – Morreu, aos 89 anos, Claro Mariano de Lima, pai de Claro Mariano Lima Filho, empresário do setor de comunicação, dono do jornal Folha do Aço. Além de Claro, ele deixa os filhos Creuza, Carlos e Cid e a viúva Maura. Claro saiu do interior do Espírito Santo, para tentar a sorte em Volta Redonda. Trabalhou na CSN e lá se aposentou. O corpo está sendo velado na capela do Portal da Saudade e o enterro será no mesmo local, às 11h30min de quarta-feira (15).