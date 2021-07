Morre o comerciante Antonio Alonso Gonzalez

Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 17:02 horas

Volta Redonda – A Câmara de Diretores Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) informou, em nota, a morte do comerciante Antonio Alonso Gonzalez.

A íntegra da nota

É com profundo pesar que a CDL Volta Redonda informa o falecimento, aos 83 anos, do seu ex-diretor Antonio Alonso Gonzalez.

Um dos comerciantes mais antigos da cidade, dono do Bar Botafogo e Casas Lola, na Amaral Peixoto, e da antiga Distribuidora de Tecidos Volta Redonda.

Um homem visionário que sempre acreditou em nosso município e contribuiu muito com a nossa entidade.

Ele deixa duas filhas e netos.

Nossos sinceros sentimentos à família e amigos.