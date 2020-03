Morre o desembargador José Nilo Ferreira

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 13:00 horas

Volta Redonda – Morreu na manhã deste sábado (07) o desembargador José Nilo Ferreira. Formado pela Faculdade de Direito de Valença, em 1974, foi promotor de justiça na cidade de Palma (MG), Defensor Público na 1ª Vara Criminal de Volta Redonda e aprovado, em 1982, na magistratura do TJRJ, assumindo a então 10ª região judiciária, na comarca de Barra do Piraí, acumulando com as comarcas de Valença, Volta Redonda, Resende, Rio Claro e Piraí. Assumiu a 1ª Vara Criminal da comarca de Volta Redonda e, oito anos depois, a titularidade da 2ª Vara Criminal Regional de Santa Cruz, onde atuou até sua promoção para o cargo de desembargador da 23ª Câmara Cível do Consumidor.

No âmbito do Juizado, foi um dos primeiros a colocar em prática o acompanhamento psicológico como forma de transação penal para os envolvidos em ilícitos de natureza familiar, visando coibir a reincidência. Como desembargador, da 23ª Câmara do Consumidor, inovou mais uma vez, realizando uma sessão inédita de conciliação na 2ª instância, sob sua presidência.