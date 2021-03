Morre o empresário José Assumpção Silva

Matéria publicada em 21 de março de 2021, 22:03 horas

Volta Redonda – Morreu aos 83 anos José Assumpção Silva, um dos empresários pioneiros de Volta Redonda. Ele nasceu em Coronel Xavier Chaves um distrito de São João Del Rei, e veio para Volta Redonda na década de 60. Fundou as empresas Irmasil, Bema, Cifra e Telecimento. Deixa a viúva Irani Gomes De Oliveira Silva, companheira de mais de seis décadas, dois filhos e cinco netos.

O DIÁRIO DO VALE ainda não recebeu informações sobre data, horário e local do velório e do sepultamento do corpo.