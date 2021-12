Morre o empresário Marcus Monteiro

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2021, 21:21 horas

Volta Redonda – O empresário Marcus Monteiro, do setor de construção civil, morreu na tarde desta quarta (29), no Hoispital Unimed, em Volta Redonda, vítima de embolia pulmonar. Ele era irmão de Maurício Monteiro, o Porreca, também já morto, que foi assessor do prefeito Antônio Francisco Neto em mandatos anteriores.

Marcus tinha 74 anos e será velado na capela do cemitério Portal da Saudade. A hora do sepultamento de seu corpo ainda não tinha sido divulgada até a publicação desta nota.

O vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Fluminense, Mauro Campos, lamentou a morte do colega empresário:

– A construção civil perde com a morfte. Volta Redonda e a população e a população devem muito à Cadil, empresa do Marco, que já era um grande construtor quando eu comecei em 1986,1987. É com pesar que a gente recebe essa notícia – disse Mauro, que relembrou alguns empreendimentos de Marcus, como o Parque das Ilhas, a Morada da Colina, os prédios na subida do Laranjal, o Belvedere, o Samoa.

– Ele prestou um grande trabalho à população, construindo lares e trazendo felicidades. Creio que ele já está amparado pela espiritualidade e o que ele construiu vai ficar para sempre, como uma marca do que ele fez de bom – concluiu.