Mortes de PM e advogado continuam sendo um mistério para polícia

Matéria publicada em 1 de maio de 2021, 10:38 horas

Barra Mansa – As investigações da Polícia Civil sobre o duplo homicídio ocorrido na quinta-feira, dia 29, ainda não obtiveram avanço. Os corpos do advogado Márcio Vitor Castilho, e do policial militar Luiz Paulo Carvalho Afonso de Almeida foram encontrados por um popular, crivados de tiros de fuzil e pistola, às margens da estrada que liga os distritos de Floriano e Rialto.

O delegado titular da 90ª DP (Barra Mansa), Ronaldo Brito, apura o crime e aguarda o resultado dos laudos de necropsia e pericial, que serão anexados ao inquérito. Os documentos devem revelar se as vítimas foram executadas ou desovadas no local onde os corpos foram encontrados,

As vítimas foram vistas pela última vez, saindo de um bar em Resende, acompanhadas de vários homens, não identificados. Brito deverá verificar se no estabelecimento ou nos arredores dele, existia alguma câmera de segurança que possa ter registrado a cena.

A polícia não descarta a hipótese do advogado e do PM terem sido levados a força pelos desconhecidos. O Fiat Weekned, do PM, foi encontrado incendiado no bairro Liberdade, em Resende, cidade onde as vítimas moravam. A polícia acredita que o veículo foi queimado para dificultar o trabalho investigativo da polícia

Próximo aos corpos, peritos encontraram cinco estojos de munições de pistola e fuzil e dois projéteis deflagrados. Pela quantidade de tiros disparados por armas de grosso calibre, a polícia não tem dúvidas de que o advogado e o policial foram executados.

Na meia do advogado foi encontrado um frasco contendo um pó branco, aparentando ser cocaína. A identificação dos criminosos e a motivação do duplo homicídio, ainda continuam sendo um mistério para a polícia. Informação que possam auxiliar nos trabalhos da Polícia Civil podem ser enviadas para o telefone da 90ª DP (24) 3328-4863.