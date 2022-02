Moto barulhenta conduzida por menor de idade é apreendida em colégio

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 12:04 horas

Volta Redonda – Patrulha Escolar apreendeu uma moto com irregularidades no escapamento que estava sendo conduzida por menor de idade, na manhã desta segunda-feira, 7. A ação ocorreu durante ando a patrulha na entrada do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, no bairro Conforto. Agentes estavam no local para acompanhar a saída dos alunos quando escutaram o barulho muito alto de uma motocicleta vindo de dento do pátio da escola.

A Patrulha Escolar, que é formada por agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e do 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), vem atuando nas unidade de ensino da cidade. “Esperamos a saída da moto para abordar e pedir os documentos. O condutor é menor de idade e apresentou apenas a documentação do veículo. Foi solicitado o apoio da Unidade de Guarda Comunitária (UGC) daquele setor, que constatou a adulteração de característica do escapamento da moto, tornando a mesma com um barulho muito alto”, contou o guarda municipal De Souza.

O veículo, que ainda estava sem os retrovisores, foi removido ao Depósito Público Municipal.

“Vamos intensificar as ações envolvendo motos barulhentas e todos os guardas municipais estão com a atenção voltada para essa irregularidade, que tanto incomoda os moradores da nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.