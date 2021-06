Motociclista fica ferido ao bater em carro na Via Dutra em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 07:45 horas

Barra Mansa – Um motoboy, de 21 anos, ficou ferido ao betar com a moto que pilotava, em um Chevrolet Classic LS. O acidente foi na noite de sexta-feira, dia 25, no retorno do Km 273, da Via Dutra, próximo ao bairro Cotiara, em Barra Mansa.

O motociclista foi levado pela ambulância do Samu para a Santa Casa de Barra Mansa. O motorista do carro não se feriu.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal apuraram que, o acidente ocorreu quando o Classic realizava manobra de retorno para acessar a rodovia, quando foi atingido pela moto. Segundo policiais, a moto estava com o licenciamento vencido e pneus carecas.

Foram lavrados autos de infração de trânsito e a moto levada para o pátio do Posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Ainda foi preenchido um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e lacrado um termo circunstanciado de ocorrência da PRF por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.