Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia dos Metalúrgicos

Matéria publicada em 5 de agosto de 2020, 18:43 horas

Volta Redonda – Um motociclista ficou ferido ao bater com a moto que pilotava em um carro. O acidente foi no final da tarde desta quarta-feira, dia 5, no entrocamento da Rodovia dos Metalúrgicos com a Via Dutra, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida para o Hospital São João Batista, segundo testemunhas.

O trânsito não chegou a ser interrompido, mas há lentidão no local do acidente, onde se encontram bombeiros e policiais militares.

A princípio, os ocupantes do carro não sofreram lesões graves.