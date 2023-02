Motorista é preso por dirigir embriagado e causar acidente - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2023, 10:42 horas

Ocorrência foi registrada na madruga de hoje (12) na Vida Dutra, em Itatiaia; condutor não usava cinto de segurança

Itatiaia – Um motorista de 24 anos foi preso na madrugada deste domingo (12) após provocar um acidente na altura do km 319 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, envolvendo outro veículo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o causador da colisão havia consumido bebida alcoólica e estava sem cinto de segurança, entre outras infrações.

Ainda de acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta das 5h30, quando o automóvel conduzido pelo homem bateu na traseira de outro veículo; como estava sem cinto de segurança, ele se feriu ao bater a cabeça no vidro dianteiro do carro. Ao realizar o teste com etilômetro, foi atestado que o condutor testou positivo para embriaguez, enquanto que o resultado do motorista do carro atingido foi negativo.

Ele foi preso em flagrante, porém teve de ser levado pelo atendimento da concessionária CCR RioSP para o Hospital de Emergência de Resende, a fim de receber cuidados pelos ferimentos sofridos.

O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia), onde o motorista foi autuado pela colisão, por dirigir embriagado, sem cinto de segurança e pelo fato do veículo estar com o licenciamento vencido. O total das multas aplicadas ultrapassa o valor de R$ 3,4 mil.