Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 17:35 horas

Volta Redonda – Imagens captadas pelas câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) podem ajudar no desenrolar do caso que vitimou fatalmente Angélica Andrade Barbosa Teixeira, de 52 anos. A mulher estava em uma moto e acabou atropelada na tarde de quinta-feira (5), na Avenida Amaral Peixoto, em Volta Redonda. O suspeito do crime foi detido pela Guarda Municipal, instantes depois do atropelamento.

As imagens mostram que o motorista realmente tentou fugir do local do atropelamento entrando pela contramão, na Rua São José de Calazans, ao lado do Viaduto Heitor Leite Franco. Na fuga, ele por muito pouco não atropela um pedestre que andava pela calçada, descendo a rua. Em seguida, o carro bate em um muro e logo depois aparecem os agentes da Guarda Municipal, que prenderam o suspeito em flagrante.

Nesta sexta-feira, dia 6, o motorista foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo. Aos jornais da cidade, o suspeito afirmou que está passando por um tratamento de saúde e que não sentiu o impacto da batida do carro na moto.