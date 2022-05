Movimento ‘Cristo em Nós’ reúne centenas de jovens em Barra Mansa

Matéria publicada em 2 de maio de 2022, 15:35 horas

Barra Mansa- Nesta última sexta-feira, dia 29, mais de 500 jovens estiveram reunidos na Praça Barão de Guapi, em Barra Mansa, em mais uma reunião do Movimento Cristo em Nós.

Trata-se de um projeto evangelístico que envolve diversas denominações evangélicas, liderado por Uelison Nogueira, de 23 anos.

O Movimento Cristo em Nós tem como principal objetivo evangelizar as pessoas fora dos templos e acontece sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês.

A cada reunião, é possível perceber que o número de pessoas aumenta significativamente. Durante o encontro, os jovens fazem orações e cantam louvores, chamando a atenção de quem passa por perto.

Para Uelison Nogueira, o crescimento do Movimento Cristo em Nós é resultado de um clamor pelo avivamento de Barra Mansa. Segundo o líder do projeto, a igreja tem o poder de impactar o mundo e transformar a sociedade para melhor.

O próximo encontro está agendado para 27 de maio, às 19h, novamente na Praça Barão de Guapi, no Centro de Barra Mansa, e todas as pessoas são bem-vindas.