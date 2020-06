MP pede fiscalização mais rigorosa à prefeitura de Barra Mansa nas medidas de prevenção a Covid-19

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 20:41 horas

Barra Mansa- O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, disse em transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, dia 04, que o Ministério Público (MP) solicitou à prefeitura uma fiscalização mais rigorosa em relação as medidas de prevenção a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Há publicações nas redes sociais de moradores dentro de estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, em bares, sem máscaras e com aglomerações, descumprindo a determinação da prefeitura. Essas imagens e denúncias fizeram o Ministério Público reforçar o pedido de fiscalização em Barra Mansa para que na próxima terça-feira, dia 09, a Justiça possa autorizar um novo acordo de flexibilização comercial no município, no que se refere a reabertura de academias e igrejas, incluindo o retorno da Feira Livre.

Rodrigo Drable disse que surpreendido com esse pedido e que esperava que o Ministério Público já autorizasse um novo acordo nesta quinta-feira. O prefeito disse que a fiscalização será intensificada em Barra Mansa e pediu a colaboração de toda a sociedade para atuar junto aos fiscais, lembrando o uso da máscara de proteção e evitando aglomerações nos espaços, dando o devido distanciamento das demais pessoas.

Barra Mansa confirma 17º óbito por coronavírus

O município confirmou o 17º óbito por coronavírus nesta quinta-feira, dia 03, há outras três mortes suspeitas sob investigação. A prefeitura não informou detalhes sobre a vítima. Barra Mansa tem 221 casos confirmados da Covid-19, sendo que 130 pacientes podem ser considerados recuperados, após cumprirem o isolamento domiciliar de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

Há dois pacientes positivos internados e 10 suspeitos. A cidade tem ainda 35 suspeitos em isolamento domiciliar. De acordo com o boletim epidemiológico foram feitos 730 exames e 562 resultados deram negativos para a doença.