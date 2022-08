MPRJ e Polícia Federal prendem Gustavo Andrade, filho de Rogério Andrade

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 10:55 horas

Rio de Janeiro – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), e a Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e dos Grupos Especiais de Investigações Sensíveis (GISE), prenderam, na manhã desta quinta-feira (04/08), Gustavo de Andrade, filho do bicheiro Rogério de Andrade.

Ambos estavam foragidos desde a realização da Operação Calígula, deflagrada em maio deste ano. A prisão de Gustavo foi efetuada em uma casa no Condomínio Vale do Sossego em Itaipava, onde Gustavo e Rogério se encontravam.

Expedida pela 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio, a ordem de prisão contra Rogério de Andrade foi revogada na última segunda-feira (01/08) pelo ministro Nunes Marques que deferiu medida cautelar pedida pela defesa do bicheiro, em uma reclamação ao STF.