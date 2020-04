Mudança de procedimento retarda chegada de informações sobre casos de Covid-19 ao governo estadual

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 17:24 horas

Volta Redonda – A diferença entre o número de casos confirmados de Covid-19 (a doença causada pelo novo coronavírus) registrados pela prefeitura de Volta Redonda e aqueles constantes nos boletins da Secretaria Estadual de Saúdeb pode ser explicada pela mudança no procedimento de notificação dos casos. Agora, os casos testados e confirmados são informados diretamente à Prefeitura de Volta Redonda, que, por protocolo, repassa as informações para o Ministério da Saúde. O mesmo protocolo determina que o Ministério da Saúde informe às secretarias estaduais.

Como o órgão federal está recebendo informações dos 5.571 municípios brasileiros e depois tem de repassá-las aos 26 estados mais o Distrito Federal, não é de estranhar que a velocidade comj que as informações chegam ao estado seja menor do que aquela com que elas chegam aos municípios.

Para exemplificar, vamos pensar em um único caso: a pessoa sente sintomas que podem ser da Covid-19 e busca o sistema municipal de saúde. O médico atende a pessoa, registra o caso como suspeito e recolhe material para exame. O caso suspeito é informado ao Ministério da Saúde.

O Lacen faz o exame e confirma se tratar de um caso de Covid-19. A informação é passada à prefeitura, que, por protocolo, informa ao governo federal o caso confirmado. O governo federal (Ministério da Saúde) precisa receber essa informação (que veio junto com outras dos mais de 5.500 municípios) e repassar para a Secretaria Estadual de Saúde.

No caso específico de Volta Redonda, há um complicador a mais: na cidade existe um estabelecimento de saúde particular que faz diretamente os testes. Os resultados são repassados à prefeitura, que segue o protocolo e informa ao governo federal.

Com isso, fica explicado o motivo de haver mais casos registrados pela cidade do que pela secretaria Estadual de saúde. Já o governo federal publica seus dados com frequência menor do que o governo estadual. A reportagem do DIÁRIO DO VALE visitou o site do ministério na Internet e constatou que o boletim mais recente daquele órgão tem data de 13 de março.