Mutirão de manutenção da SMI-VR atinge novos bairros nesta semana

Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 13:22 horas

Volta Redonda- Desde janeiro a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) segue realizando um mutirão de manutenção visando recuperar a infraestrutura dos bairros da cidade.

Depois de passar pela Vila Santa Cecília, Retiro, Santa Inês e Ponte Alta no fim de semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizou nesta terça-feira, 11, a limpeza no Roma, Aterrado, Belmonte, Laranjal, Barreira Cravo, Açude, Monte Castelo e Santa Tereza.

Além de ações como roçada, capina e varrição, as equipes da SMI fizeram a troca de tampas de bueiro e uma operação tapa-buracos.

Funcionários da SMI fizeram a roçada no bairro Rio das Flores, nas margens do córrego do canal, no Aterrado; capina, raspagem de terra e varrição do entorno do Estádio Raulino de Oliveira, também no Aterrado. A limpeza também se estendeu ao Escadão da Avenida Gustavo Lira, que liga a Rua 154, no Laranjal; à Praça do Barreira Cravo, à descida do Monte Castelo (praça), à Rua Glória Rossini, no Açude e ao Santa Tereza.

Tapa-buracos

Receberam a operação tapa-buracos as ruas Bananal, no Santo Agostinho; 24 de Agosto, no Roma; Newton, no Retiro, e a subida do Açude.

O trabalho de manutenção terminou com a troca de tampas na Avenida Franz João Hassis, no Santa Cruz e na Avenida Grande Oriente, no Belmonte.

Diante das dificuldades financeiras que ainda existem, a prefeitura está em busca de recursos para promover um trabalho mais amplo, mas os serviços de recuperação seguem acontecendo.