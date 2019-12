Na primeira chuva pós investimento, ruas do Vila Rica não inundam

Matéria publicada em 23 de dezembro de 2019, 19:06 horas

Volta Redonda- Na primeira forte chuva do verão de 2020, as obras de ampliação da rede de drenagem pluvial no Conjunto Vila Rica passaram no teste. As obras foram realizadas pela prefeitura de Volta Redonda, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae). O objetivo das obras era evitar alagamentos entre as Ruas 23 e 24 do bairro, que alagavam há mais de 10 anos.

Segundo o prefeito Samuca Silva, o investimento na obra foi grande e as intervenções duraram quase cinco meses.

– Nós refizemos a galeria de 80 metros de extensão com 23 metros de manilhas de 2,5 m por 1,5 m e 55 metros de tubo de 2 metros. O objetivo era aumentar a vazão e evitar alagamentos nas casas dos moradores. O objetivo foi alcançando. Mesmo com dívidas, estamos conseguindo avançar. A chuva desta segunda-feira (23) mostrou que nossa obra foi de qualidade – disse Samuca. Entretanto, em outros pontos da cidade ocorreram inundações que já acontecem há anos, como no Açude e no bairro Voldac.

O prefeito Samuca explicou que as obras de drenagem dos dois pontos já estão com projetos prontos para serem executados, esperando apenas liberação de recursos.- Essas obras estão nos projetos aprovados pela Caixa Econômica Federal dentro convênio que tem valor total de R$ 80 milhões.

Infelizmente a Caixa nos informou que não haveria recursos para serem liberados esse ano. Esperamos que ano que vem esses recursos cheguem a cidade para iniciarmos as obras – completou Samuca, que ainda acrescentou.

– Já determinei nossa equipe andar pela cidade para ver pontos que necessitam de ação imediata. Açude e Voldac o Governo Federal ficou de enviar os recurso em 2020 – reforçou.