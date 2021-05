Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 19:58 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) informou, durante transmissão ao vivo feita por redes sociais no início da noite desta terça (18) que as habitações populares que serão construídas na cidade através do programa “Viver Melhor” vão passar a ser 90, em vez das 70 mencionadas na segunda-feira (17). A transmissão é feita semanalmente, com a apresentação do radialista Dário de Paula.

O programa “Viver Melhor” tem o objetivo de oferecer habitação e urbanização para cidades do interior com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis). Na manhã de segunda, o prefeito apresentou o projeto habitacional ao secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro.

Outros assuntos

Neto também falou sobre a chegada de mais doses da vacina CoronaVac, que serão destinadas às pessoas que tomaram a primeira dose, e precisam da segunda para completar o processo de imunização.

O prefeito também anunciou que pagará os salários de maio ao funcionalismo ativo no dia 28 deste mês, e que completará o pagamento do 13º de 2020 em junho, para os funcionários efetivos. Ele também informou que os servidores que ocupavam cargos comissionados no governo anterior, e que ficaram sem a metade do salário de novembro, os salários de dezembro e o décimo-terceiro, vão receber o saldo dos salários de novembro em junho.

Juventude

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, utilizou parte do tempo da transmissão para falar sobre seus projetos para o setor. Um deles é a capacitação dos jovens para empreenderem e serem geradores de emprego.