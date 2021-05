Matéria publicada em 15 de maio de 2021, 15:20 horas

Propostas poderão ser implantados na pedreira da Voldac e no Jardim Botânico da Ilha São João

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto recebeu nesta sexta-feira, dia 14, representantes da equipe ambiental do Movimento Ética na Política (Mep). Durante o encontro, a equipe composta por especialistas de diversas áreas apresentou ao prefeito duas propostas que poderão ser implantadas em Volta Redonda.

A primeira delas é transformar a pedreira existente no bairro Voldac em uma unidade de conservação. O local, que tem um relevante potencial biológico e ecológico, poderá servir ainda para aumentar o ICMS Verde do município.

A pedreira era uma área de exploração mineral, que foi abandonada e vem se regenerando naturalmente há mais de 20 anos. Com a implementação do projeto, o local poderá ser inserido no circuito de visitação geológica do estado do Rio de Janeiro, além da questão faunística.

A outra posposta é fazer um estudo sobre a utilização do Jardim Botânico, na Ilha São João. Durante o encontro, ficou acertado que a equipe do MEP irá fazer uma consulta pública com os moradores da cidade. O objetivo é criar no local espaços e atividades que realmente atendam a população.

Durante o encontro, o prefeito assumiu o compromisso de analisar, junto à secretaria de Meio Ambiente, as questões levantadas.

“Parcerias como essa são importantes para que o nosso trabalho continue avançando. Vamos analisar tudo com muito carinho e implantar o que for viável”, disse o prefeito.

José Maria da Silva, o Zezinho, coordenador do Movimento pela Ética na Política (MEP) de Volta Redonda, explicou que a equipe de especialistas do movimento terá acesso ao projeto original para estudar as possibilidades de destinação do espaço.

“Através dessa consulta pública, vamos conhecer as necessidades da população e como o Jardim Botânico pode ser de fato aproveitado. A implantação desses projetos será muito importante para a cidade. Hoje o município não tem muitos espaços verdes e essas áreas públicas têm potencial”, disse o coordenador.

O encontro foi intermediado pelo vereador Paulo Roberto Costa Docca, o Paulinho AP, que destacou a importância de aproveitar os espaços verdes na cidade. “Espaços como esses que estavam esquecidos ou mal aproveitados servirão como espaços de lazer para os moradores de Volta Redonda”.