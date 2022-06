Neto testa positivo para Covid-19

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 12:07 horas

A Prefeitura de Volta Redonda informa que o prefeito Antonio Francisco Neto testou positivo para Covid-19.

O prefeito se submente a testes rotineiramente e na manhã desta segunda-feira (20), confirmou-se o contágio.

Neto, de 66 anos, está bem, mas seguirá despachando de casa, de onde trabalhará até o fim do período de isolamento.

Taxando a Petrobras

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai reunir os líderes partidários nesta segunda-feira (20) para analisar proposta de taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticada pela estatal. Em entrevista à Globonews nesta sexta-feira (17), ele fez duras críticas ao novo aumento anunciado ontem pela empresa: 5,18% na gasolina e 14,26% no diesel. A informação é da Agência Câmara.

Renúncia

Lira também defendeu a renúncia do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. “Estamos perplexos. Claramente esse anúncio é uma retaliação pela sua demissão. Está fazendo mal ao Brasil e à economia brasileira”, disse Lira. O governo anunciou a demissão de Coelho no fim de maio, mas a substituição depende de nova assembleia de acionistas da empresa. Coelho, por sua vez, pediu demissão na segunda (20).

ICMS

Na última quarta, a Câmara aprovou o PLP 18/22, que torna os combustíveis serviços essenciais e limita a tributação de ICMS sobre o produto. O presidente da Casa criticou a “falta de sensibilidade” do conselho diretor da Petrobras pelo anúncio do aumento em meio a essa discussão. “Isso faz com que tenhamos que tomar medidas mais duras contra a Petrobras”, afirmou.

Dobrando

Lira vai reunir o colégio de líderes para discutir como dobrar a taxação do lucro da empresa (CSLL) e alternativas à política de preços a Petrobras, hoje indexada ao dólar. “A Petrobras não dá um sinal a diminuir seu lucro de 30%, está trabalhando para pagar dividendos a fundos de pensão internacionais. Não custava nada esperar resultados do que estamos fazendo para diminuir a inflação para os mais vulneráveis antes de anunciar novos aumentos”, criticou.

Recursos

Com a nova taxação, Lira espera reverter recursos para população e criar, por exemplo, “voucher combustível para caminhoneiro e taxistas”.

Ajuda para o gás

Beneficiários do Programa Supera RJ terão direito, mensalmente, a uma recarga no valor do botijão de gás de 13 kg, que poderá ser usado para compra do produto ou pagamento da conta, caso tenha gás encanado em casa. A medida foi estabelecida pela Lei 9.717/22, de autoria do Poder Executivo, sancionada pelo Governador Cláudio Castro e publicada na edição desta segunda-feira (20/06) do Diário Oficial.

Complemento

A norma complementa a Lei 9.191/21, que instituiu o Supera RJ, que estabelecida um valor de R$ 80 para custear a compra do gás. O programa oferece um auxílio emergencial de até R$ 300 para pessoas com renda familiar abaixo de meio salário mínimo ou que perderam o emprego na pandemia. Além de oferecer também crédito para autônomos que perderam emprego durante a pandemia e micro e pequenos empresários.

Esforços

“Cabe ressaltar que a iniciativa se insere entre os esforços lançados pelo Governo do Estado do Rio para minimizar os efeitos da pandemia, promovendo a transferência de renda para compra de botijão de gás de cozinha (GLP 13kg) às famílias em situação de vulnerabilidade”, justificou o governador Cláudio Castro.

Prevenção

A Prefeitura de Vassouras segue com o cronograma de obras para atender as demandas do município. Três localidades da cidade recebem serviços de contenção, com a construção de muros para conter a erosão acentuada de terrenos que colocam em risco a vida de moradores e motoristas. Orçadas em R$ 3 milhões as obras ocorrem, nesta primeira etapa, em três ruas do Centro: Acadêmica Eliete Nunes Barbosa, Alberto Brandão e Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até quatro meses, antes do período de chuvas de verão.

Estágios

O serviço mais adiantado é na Rua Alberto Brandão, com obra em fase final de conclusão. A localidade passa a contar com muro de contenção de cinco metros de altura que vai evitar a erosão da rua. As obras de contenção também ocorrem na Rua Acadêmica Eliete Nunes Barbosa, onde estão sendo erguidos dois muros, um com 15 metros e outro com o dobro da altura, ou seja, 30 metros.

Objetivo

O objetivo da obra é conter os pontos críticos de desabamentos da rua. Já na Avenida do Expedicionário Oswaldo de Almeida Ramos o muro de contenção erguido é de 60 metros. A obra é uma emergência, devido a um rompimento do tubo da CEDAE, provocando o desmoronamento da rua e causando risco de danos às casas das proximidades.