Nissan abre inscrições para novo grupo no Programa de Estágio

Matéria publicada em 17 de maio de 2022, 17:01 horas

Requisito é estar no terceiro período ou mais avançado em algum dos cursos universitários pretendidos; último dia para participar é 15 de junho

Resende – A Nissan amplia seu Programa de Estágio com a abertura das inscrições para novo grupo de estagiários. Com o mote “Traga a sua energia e faça a diferença”, a fabricante japonesa de automóveis está procurando estudantes com energia que buscam oportunidade no mercado de trabalho. As inscrições começam hoje para buscar candidatos para vagas nas diferentes cidades onde a Nissan está presente: Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais.

Para participar é necessário estar fazendo um curso de graduação a partir do terceiro período e ter disponibilidade para uma carga horária de trabalho de 30 horas semanais. Os estagiários serão selecionados para atuarem em treze diferentes áreas da Nissan: Engenharia (industrial, produto, desenvolvimento e processo); Manufatura (produção, qualidade e manutenção); Tecnologia da Informação; Marketing e Comunicação; Vendas e Pós-Vendas; Finanças; Recursos Humanos; Jurídico e Compliance; Compras; Projetos; Relações Governamentais; Planejamento de Produto; Cadeia de Fornecedores e Logística.

Os interessados podem se inscrever no site da Nissan até o dia 15 de junho. A Companhia de Estágio é a parceira da Nissan no processo de seleção, que terá cinco etapas: inscrição online; prova online e dinâmica de grupo; entrevista ou painel de negócios com os gestores; feedback e contratação. A Nissan oferece aos novos estagiários bolsa auxílio competitiva com o mercado, assistência médica e odontológica, seguro de vida; vale refeição ou refeitório; vale transporte ou transporte fretado e Gympass.

Além disso, também fazem parte do pacote de benefícios a oportunidade de conhecer o setor automotivo e de mobilidade, com imersão em outras áreas, treinamentos online para autodesenvolvimento (como Linkedin Learning e Harvard Management), gestão da performance do estagiário, ajuda de custo para montar um home office, desconto em carros da Nissan e dia livre no mês do aniversário.

As duas etapas do Programa de Estágio somarão 120 vagas. Para este novo grupo, o início do estágio está previsto para julho e duração de até dois anos.

“O Programa de Estágio da Nissan teve 9,8 mil inscritos na primeira onda, em outubro do ano passado. Seguimos com as portas abertas para os estudantes motivados por desafios, proativos, dispostos a aprender, e interessados pelo setor automotivo e mobilidade. Em contrapartida, a Nissan oferece desenvolvimento profissional, com um ambiente de trabalho aberto a diferentes ideias, oportunidade de carreira, e uma vivência multicultural”, acrescenta Lívia Filgueiras, gerente de Recursos Humanos da Nissan na América do Sul.

Programa de estágio da Nissan:

Localidades: Rio de Janeiro, Resende, São Paulo e São José dos Pinhais

Inscrições abertas até 15 de junho

Benefícios corporativos: bolsa compatível com o mercado, plano de saúde, seguro de vida, vale refeição/refeitório, vale transporte/fretado, ajuda de custo para montar um home office, dia livre no mês do aniversário, Gympass, entre outros

Como será o processo seletivo: inscrição online, prova online e dinâmica de grupo com a Companhia de Estágios, entrevista ou painel de negócios com os gestores, feedback e contratação.

Como se inscrever: através do site da Nissan (https://www.nissan.com.br/trabalhe-conosco/programa-estagio.html) ou da Companhia de Estágio (https://app.ciadeestagios.com.br/vagas/17694/token/336fd2fc-81ed-40e4-a65b-8b5eaf3a10d6)