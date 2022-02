Nível de risco de emergência de mina da CSN em Belo Horizonte é reduzido a zero

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 18:42 horas

Belo Horizonte – Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN afirmou nesta segunda-feira, dia 31, que reduziu para nível zero o protocolo de emergência da barragem B2, na mina de Fernandinho, situada em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O nível é o mesmo que a barragem possuía antes do período de chuvas intensas registradas na região no início deste mês.

No mesmo comunicado, a empresa disse que a estrutura não se encontra mais em situação de emergência e que a produção já está sendo gradualmente restabelecida. A mina de Fernandinho representa “parcela pouco relevante” no total de minério de ferro extraído pelo grupo, de acordo com a companhia

No início da janeiro, quando a capital mineira foi devastada por temporais, a própria CSN informou o Gabinete Militar do Governador (GMG) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), que a barragem estava no nível 2 de alerta. Na época, uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local e confirmou que não houve rompimento. Além disso, comunicado emitido pela Cedec informou que o nível de emergência 2 não indica risco iminente de rompimento da barragem. Ainda segundo o órgão, não há pessoas morando à jusante da estrutura, não sendo necessária a remoção de famílias.