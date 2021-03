Matéria publicada em 17 de março de 2021, 08:08 horas

Todo material recolhido na ação será convertido em recursos financeiros para à Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC)

Resende- Para quem deseja desfazer de algum produto eletroeletrônico e não sabe como descartar este material, o município de Resende realizará neste sábado, dia 20, mais uma edição do descarte solidário de eletroeletrônicos, a ação que é promovida pelo Rotary Club com apoio da Prefeitura de Resende, através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR), será desenvolvida neste sábado, dia 20, em sistema Drive thru, no Parque das Águas, ao lado da Beira-Rio 9h e no horário das 9 às 15h.

De acordo com a bióloga e educadora ambiental da AMAR, Maira Ferrari da Cunha, além de ser uma alternativa ideal para que as pessoas descartem adequadamente os resíduos eletroeletrônicos, a ação também pode ser considerada uma excelente iniciativa social, pois o recurso financeiro arrecadado com a venda do material recolhido para uma empresa licenciada é doado à FNCC (Frente Nacional de Combate ao Câncer).

Segundo a bióloga Maira, uma tenda será montada no Parque das Águas, no espaço próximo à Beira Rio, para que os veículos da população que irá fazer as doações entrem. No local, uma equipe auxiliará a população no manuseio desses resíduos eletroeletrônicos. Após fazer o descarte, o veículo, bicicleta ou o próprio munícipe a pé seguirá caminho normalmente.

– É uma excelente oportunidade para a população fazer o descarte adequado daquele aparelho de som que às vezes fica guardado em casa por anos e já não funciona, aquela geladeira velha que também não funciona, entre outros artigos. Tem um grande impacto para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de fazer uma boa ação, já que o material será vendido para uma empresa especializada e a venda será convertida em recursos destinados à FNCC – comentou a educadora ambiental.

Além do descarte, a AMAR em parceria com a Água das Agulhas Negras terá uma tenda no local, atendendo todos os protocolos de segurança sanitária, para informar a população sobre a importância da preservação da água e sobre o descarte de resíduos. Entre as informações prestadas, a equipe chamará a atenção para o cronograma da coleta seletiva nos bairros.

Descarte específico para Mauá e Engenheiro Passos

Além do descarte realizado no Parque das Águas, no dia 20 de março, a ação também oferece o descarte nos distritos de Visconde de Mauá e Engenheiro Passos. Os moradores desses locais têm até o dia 18 para descartar seus resíduos em pontos estratégicos de cada um dos distritos.

Em Mauá, o descarte é feito na sede do Parque Estadual da Pedra Selada, na Rua Wenceslau Braz, nº 240, das 9h às 16h. Já em Engenheiro Passos, os moradores poderão descartar o lixo eletrônico na Casa Azul, na Avenida das Camélias, s/n, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Materiais para descarte

Os eletroeletrônicos, foco da ação, podem ser definidos como todo e qualquer aparelho que precise de energia para funcionar, seja essa energia vinda de pilhas, baterias ou que precisam ser ligados à tomada. Os possíveis materiais vão desde aparelhos pequenos como celulares e afins, até ventiladores, fogões, geladeiras e lavadoras de roupas.