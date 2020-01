Nova titular da Deam aponta que tem 1.614 inquéritos em andamento

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2020, 08:24 horas

Volta Redonda- A Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda tem uma nova delegada. Waleska dos Santos Garcez assumiu a titularidade da unidade e substitui Laísa Batista Lara. Ela vem de uma delegacia distrital de Niterói e estava afastada das atividades há aproximadamente 2 anos.

Após um balanço, a nova titular afirmou que a unidade tem 1.614 inquéritos em andamento.

Em entrevista exclusiva ao DIÁRIO DO VALE, a nova delegada comentou sobre suas experiências, sobre os desafios do cargo, e diz estar preparada para ajudar a população feminina de Volta Redonda e municípios vizinhos.

Com currículo extenso, Waleska Garcez explicou que já trabalhou como adjunta e titular em delegacias distritais e em unidades espalhadas pelo Estado do Rio de Janeiro, tais como: São Gonçalo, Friburgo e Niterói.

Waleska Garcez também já trabalhou em um “Deam Itinerante”, levando atendimentos e cartilhas às mulheres que não conhecem o serviço disponibilizado pela Deam.

– Tenho 20 anos de Polícia Civil. Sou uma delegada com experiência em Deam. Já tive a oportunidade de trabalhar em algumas unidades no Estado e já fui, inclusive, delegada do ‘Deam Itinerante’, um projeto desenvolvido pela ex-delegada Martha Rocha, na época em que ela foi diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher (DPAM). Hoje, é a Coordenadoria Geral das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (CGDEAM), coordenada atualmente pela delegada Juliana Emerique. Através do projeto, rodava todo o estado do Rio em um ônibus equipado com computadores, para levar às mulheres, conhecimento sobre os trabalhos desenvolvidos pela Deam em diversos municípios. Muitas mulheres não sabem que existe uma delegacia especializada para atendê-las – explicou.

De acordo com a nova delegada, um levantamento foi feito na unidade após sua chegada. Ao todo, 1.614 inquéritos estão em andamento. Ela ressalta que o quantitativo de agentes na Deam de Volta Redonda é baixo e são muitos os casos a serem apurados e solucionados. Ainda assim, ela faz questão de informar à população que o trabalho não para e que a delegacia funciona 24h por dia, 365 dias no ano.

– Fizemos um levantamento e temos 1.614 inquéritos estão em andamento. Nosso efetivo no momento é bem reduzido e trabalhamos com oito agentes que se dividem durante os plantões. Alguns trabalham no setor administrativo, outros nas ruas, cumprindo mandados de prisão. Todas as mulheres que necessitarem de atendimento na unidade, podem comparecer a qualquer momento, pois serão atendidas. Podem me procurar e pedir para conversar comigo. Estarei à disposição, sem problema algum. Algumas pessoas ficam com receio de não serem atendidas e não me encontrarem na delegacia, mas as portas da minha sala estarão sempre abertas para todas que estiverem precisando de ajuda – disse.

Waleska Garcez disse ao DIÁRIO DO VALE que muitos casos não chegam até a unidade por diversos fatores, entre eles, o medo.

– Um recado que eu dou para essas mulheres que sofrem com violência doméstica: denunciem. A gente tem que saber quem está sofrendo e se os casos não chegam até nós, ficamos impossibilitados de fazer algo por essas mulheres. Se não houver uma denúncia, um registro, como vou tentar ajudá-la? Uma vez feita a denúncia, a dica que dou é: não volte atrás. A gente sabe que em muitos casos existem dependência afetiva, financeira e medo. Isso faz com que essa mulher seja refém dentro da própria casa, dormindo com um inimigo. A mulher pode e deve pedir auxílio às autoridades. Não só na delegacia, mas no Ministério Público, Defensoria Pública, Casa da Mulher – disse.

A delegada ressalta que a unidade auxilia as vítimas de violência doméstica com abrigos, em casos extremos. E lembra que o ideal, seria existir um juizado específico para atender casos de violência contra a mulher.

– Temos um abrigo para acolher essas mulheres. Em casos extremos, onde existe a ameaça e o risco de morte para a vítima, fazemos o encaminhamento e o endereço é sigiloso. A população precisa acreditar no trabalho desenvolvido pela Deam. Nesses casos, uma vez o juiz decretando a medida protetiva, se o agressor, em algum momento, violar esta decisão, cabe prisão em flagrante sem fiança. Existe uma série de mecanismos que amparam esta mulher em situação de violência doméstica. A própria Lei Maria da Penha e outras leis. Em Volta Redonda não temos um juizado da violência doméstica. Por ser uma Vara única, o mesmo juiz cuida do juizado especial criminal e dos casos de violência doméstica. O ideal, pelo que a Lei Maria da Penha estabelece, é que se tenha um juizado de violência doméstica, único; com o seu próprio juiz, com seu próprio defensor e com seu próprio Ministério Público – finalizou.