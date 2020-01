Novo rotativo está em operação apenas na Vila Santa Cecília e Amaral Peixoto

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 09:48 horas

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda confirmou agora pouco que o novo sistema de estacionamento rotativo da cidade, o “VR Parking”, está funcionando nesta segunda-feira, dia 06, apenas na Vila Santa Cecília e na Avenida Amaral Peixoto. A previsão anterior é que o projeto estivesse implantado em sua plenitude, abrangendo ainda bairros como Aterrado, Ponte Alta, Santo Agostinho e São Lucas.

Procurada, a prefeitura afirmou ao DIÁRIO DO VALE que em breve vai informar sobre o funcionamento do projeto e como será a implantação nos próximos dias nos demais locais.

O estacionamento rotativo para a Vila Santa Cecília vai disponibilizar 1485 vagas e na Amaral Peixoto, serão 555.

Com o “VR Parking” , o condutor não precisará mais utilizar moedas e nem parquímetros para estacionar.

Através do aplicativo “Digipare”, o usuário pode acompanhar seu saldo, os créditos não têm prazo de finalidade e as formas de pagamento poderão ser feitas via cartão de crédito ou débito.

Monitores uniformizados estarão a disposição dos condutores para tirar dúvidas e para adquirir o tíquete, que também poderão ser comprados em pontos de vendas credenciados.

Tarifas

O valor da tarifa, definido pela prefeitura de Volta Redonda, poderá ser fracionado, de acordo com o tempo de permanência do veículo em locais demarcados, sendo R$ 1,25 cada meia hora nas vagas da Zona Azul, na Vila Santa Cecília, Centro.

Ainda de acordo com o edital, os valores cobrados pelas motos serão de R$ 1 por hora. Os demais veículos terão valores fixados de acordo com a zona.

Na Zona Verde, o valor da tarifa será de R$ 2 por hora para localidades como São Lucas, Santo Agostinho e Retiro.

Nas Zonas Laranjas, o valor cobrado será de R$ 1 , fixado para ruas adjacentes às vias principais dos centros comerciais onde o estacionamento passa a funcionar.

Estacionamento

O tempo previsto para estacionamento será de, no máximo, três horas para as zonas Azul e Verde, e de quatro horas, para a Zona Laranja.

Idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais terão gratuidade nas vagas exclusivas, respeitando a rotatividade do estacionamento nas vias públicas que é de, no máximo, três horas por vaga.