Números relativos à Covid-19 permanecem baixos em Barra Mansa segundo secretaria de Saúde

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 17:43 horas

Resultado reflete, segundo o secretário Sérgio Gomes, o êxito da campanha de vacinação

Barra Mansa – Barra Mansa mantém estáveis os números de ocupação de leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por casos de Covid-19. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, no dia 29, dos 14 leitos de UTI disponíveis, apenas dois estavam ocupados. Com relação aos leitos clínicos, das 22 unidades ofertadas, 20 estão disponíveis. Outro dado animador é que dos 19 respiradores ofertados, nenhum está sendo utilizado.

Segundo o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, estes números refletem o avanço da vacinação no município e a manutenção dos protocolos sanitários. “Esta melhora dos indicadores é resultado do êxito da campanha de vacinação, que reduz o agravamento e a mortalidade pela doença”, ressaltou Gomes, enfatizando que o município também garantiu junto ao Ministério da Saúde a ampliação no número de doses. “São 6,6 mil novas vacinas para a nossa população”, completou.

A média de leitos se manteve neste período. No dia 25, 86% dos leitos de UTI e 91% dos leitos clínicos estavam disponíveis. Número que se repetiu no dia 26. Dia 27, apenas um leito dos 14 ofertados de UTI estava ocupado. Já dos 22 leitos de enfermaria disponíveis, três estavam ocupados. No dia 28, o número de leitos de UTI disponíveis foi de 79% e de leitos clínicos de 86%.

Os dados mostram ainda o declínio dos casos de óbitos provocados pela Covid-19. Em uma semana, foram registradas três mortes.

A queda no número de atendimentos e internações também caiu expressivamente nas Unidades de Pronto Atendimento. Na UPA Centro, a redução foi de 85,10%, no período de janeiro a novembro.

Já no Centro de Triagem e Tratamento da Covid-19, na Região Leste, o número de internações caiu 91,30% e de atendimento, 82,08%, comparando os números registrados de janeiro ao fim do mês de novembro.