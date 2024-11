O poder da hidratação no emagrecimento saudável

Ao buscar um corpo mais saudável e a perda de peso, muitas pessoas acabam subestimando o papel essencial que a hidratação desempenha nesse processo. A água é uma aliada indispensável na busca por uma vida saudável, desempenhando um papel fundamental na reeducação alimentar e no processo de emagrecimento. Além de ser essencial para o funcionamento do organismo, manter-se hidratado também melhora o metabolismo, auxiliando na queima de calorias e na digestão dos alimentos.

Beber água regularmente favorece a eliminação de toxinas pelo corpo, melhora o funcionamento dos rins e combate a retenção de líquidos, fatores importantes para quem busca perder peso. Na reeducação alimentar, a hidratação adequada ajuda a regular o trânsito intestinal, potencializando os benefícios de uma dieta equilibrada.

Além disso, a água substitui com eficiência bebidas calóricas e açucaradas, como refrigerantes e sucos industrializados, contribuindo para uma redução significativa no consumo de calorias desnecessárias. Por isso, incluir o hábito de beber água ao longo do dia é uma das práticas mais simples e eficazes para melhorar a saúde e alcançar os objetivos de emagrecimento.

Quanto de água devo ingerir por dia?

Apesar de ser uma boa quantidade, a regra de 2 litros diários de água não vale para todos os corpos. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde são 35 ml diários para quilo que temos. Uma pessoa de 60 kg, por exemplo, deve fazer a conta de 60 kg x 35 ml, o que equivale a 2,1 litros ingeridos por dia. Já para uma pessoa de 100 kg, são aconselháveis 3,5 litros diários.

Não tenho o costume de beber água, como posso adquirir esse hábito?

Para que você possa criar hábitos saudáveis a partir do ‘Desafio Verão’, separamos algumas dicas que vão te ajudar a alcançar a meta diária de hidratação. Confira:

– Tenha uma garrafa sempre à mão;

– Estabeleça intervalos fixos para hidratação;

– Defina horários para beber água, como a cada duas horas;

– Use lembretes como bilhetes, notas adesivas ou aplicativos no celular;

– Beba água antes das refeições;

– Aromatize a água: Se não gosta do sabor da água, você pode aromatizá-la com frutas, cítricos, hortelã ou menta;

– Beba chás e infusões sem açúcar;

– Observe a cor da urina: A cor da urina indica o estado de hidratação. Para pessoas saudáveis, o tom ideal é amarelo claro.

– Consuma alimentos ricos em água.