Obras do Centro de Educação Infantil entram na reta final em Porto Real

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 16:55 horas

Previsão é de que a unidade seja entregue no final de fevereiro

Porto Real- As obras de reforma do prédio do Centro de Educação Infantil Municipal Maria de Lourdes Ferreira entraram em fase final, informou a prefeitura. A creche, localizada à Estrada Floriano Porto Real, no bairro Fátima, está prevista para ser inaugurada no final de fevereiro. As obras envolvem a recuperação de alvenaria, esquadria, telhado e de toda estrutura de concreto armado.

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), o local dispõe de uma área aproximada de 600 m² e conta com: seis salas, uma lavanderia, um vestiário, uma cozinha, um refeitório, pátio interno com área de sol, banheiros feminino e masculino. A creche contará com 120 vagas, atendendo do Maternal I ao Maternal III, na faixa etária de 01 a 03 anos e nove meses.

– Através da Secretaria de Obras foi realizado um levantamento sobre toda a estrutura do imóvel, enumerando as melhorias necessárias para que a creche pudesse voltar a ser utilizada. Trata-se de um resgate responsável do uso de imóveis públicos, otimizando a educação em Porto Real e gerando empregos na cidade. Com a creche, mais uma unidade educacional será disponibilizada à população, promovendo e consolidando a qualidade do ensino no município – analisou o prefeito Ailton Marques.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, falou sobre a importância da educação infantil para o desenvolvimento do estudante.

– É de extrema responsabilidade a educação infantil no desenvolvimento das crianças, sobretudo no que diz respeito ao exercício da cidadania e ao crescimento intelectual e pessoal. Por isso contaremos com um corpo técnico composto por 25 profissionais, que atenderão às necessidades exigidas para os trabalhos relacionados aos estudantes do Centro de Educação Infantil – contou o secretário.