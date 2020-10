Operação contra facção criminosa tem alvo em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de outubro de 2020, 08:32 horas

Rio e Volta Redonda – Operação da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira, 15, tem como alvo o braço financeiro do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo movimentou R$ 20 milhões somente em um ano. Ainda segundo a Polícia Civil, houve participação de moradores de comunidades de Japeri, na Baixada Fluminense; São Gonçalo, na Região Metropolitana; Cabo Frio, na Região dos Lagos; e Volta Redonda, no Sul Fluminense. Os depósitos eram feitos em pequenas quantias, no entanto, somavam no fim um valor alto incompatível ao perfil econômico dos depositantes.

Denominada de Operação Link, a ação objetiva cumprir oito mandados de prisão e 30 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Até o momento, três pessoas foram presas. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 12 milhões nas contas de suspeitos e o sequestro de bens.

Fonte O Dia