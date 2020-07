Operação contra tráfico resulta na apreensão de 50 quilos de pasta de cocaína na Dutra

Matéria publicada em 26 de julho de 2020, 12:10 horas

Piraí – Agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em uma ação conjunta com o CORE, realizaram a Operação Tamoio III, de combate ao narcotráfico, resultando na apreensão de cerca de 50 kg de pasta base de cocaína. A ação ocorreu , na manhã deste domingo, 26, no km 227 da Via Dutra, no posto PRF de Caiçara, descida da Serra das Araras, em Piraí. A droga estava no porta-malas de um carro, modelo Chevrolet, junto com dois sacos de ração para cachorros.

O veículo estava sendo transportado em um guincho, que rebocava ainda um segundo carro, ambos com placas de São Paulo, que foram parados pela fiscalização. O condutor do carro alegou que trabalha em uma empresa prestadora de serviços para uma seguradora e havia sido acionado para buscar os veículos em São Paulo.

Os carros, ainda segundo o motorista, que estava acompanhado de uma mulher, seriam deixados na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O casal foi detido e a ocorrência será apresentada na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro.