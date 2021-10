Operação Foco apreende pneus e 35 mil litros de combustível em situação irregular

Matéria publicada em 30 de outubro de 2021, 08:55 horas

Produtos foram interceptados em duas operações realizadas pela equipe do posto fiscal de Itatiaia

Itatiaia – Agentes da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco, ligada à Secretaria de Estado da Casa Civil, com apoio das secretarias de Estado de Fazenda e da Polícia Civil, apreenderam dois veículos em situação irregular: um transportando cerca de 1.700 pneus e outro com 35 mil litros de combustível sem nota fiscal. Os motoristas foram autuados e os veículos e as mercadorias, encaminhados para a Receita Estadual.

Na primeira ação, uma carreta que seguia da cidade de Uchôa, em São Paulo, para Valença, no Rio de Janeiro, foi interceptada no posto fiscal de Itatiaia, no Sul Fluminense. Foram apreendidos 37 pneus de caminhão e 1.271 pneus de motocicleta reformados (que são proibidos), além de 388 pneus sem nota fiscal. Os suspeitos estavam sendo monitorados pela Coordenadoria de Inteligência da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

Na segunda operação, uma carreta de combustível que seguia de Limeira, em São Paulo, para Duque de Caxias, foi interceptada pela equipe de Itatiaia após ficar atolada, perto da Rodovia Presidente Dutra. Ao seguir por uma rota clandestina, tentando fugir do posto fiscal, o veículo ficou preso em uma via de acesso à rodovia. Com a ajuda de policiais militares, os agentes conseguiram desatolar o caminhão, que foi conduzido e apresentado ao auditor fiscal.

– Nas duas operações, seguimos o nosso objetivo de conseguir recuperar ativos para o Estado. Tivemos êxito nas abordagens, que contaram também com o apoio de denúncias e da PM. Nosso trabalho monitorando possíveis fraudadores é constante. Estamos atuando há menos de dois meses e já tivemos importantes apreensões – disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães.

Lançada pelo Governo do Estado em setembro, a Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do Estado do Rio e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense.

O programa é realizado de maneira volante em vários pontos de entrada do estado, norteados pela Coordenadoria de Inteligência do órgão, que também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.