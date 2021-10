Painel online incentiva inovação e empreendedorismo

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 09:23 horas

Evento integra programa ‘Acelera VR’, que fomenta o desenvolvimento de startups na cidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), dá continuidade ao programa ‘Acelera VR’ e promove nesta quarta-feira (27), às 19h, o painel online “Momento Startup #2”. Com o tema “Open Innovation: Conexão entre Empresas e Startups”, o evento contará com a presença de Carnelutti Spinelli, especialista de inovação na MRS Logística. Interessados em participar podem se inscrever, gratuitamente, através do link: https://bit.ly/MStartup2OpenInnovation (Plataforma Zoom).

A diretora de Empreendedorismo e Inovação da SMDET, Míriam Conceição, afirmou que Spinelli vai falar sobre como funciona a relação entre grandes empresas e startups.

“Open Innovation ou Inovação Aberta, em tradução literal, é um dos assuntos mais falados no mundo da inovação. E sabendo de sua importância, a prefeitura, através da SMDET, realiza este segundo evento. Nossa missão é proporcionar esta conexão entre os atores de inovação e desenvolver as startups”, disse, ressaltando que o ‘Acelera VR’ é um programa de apoio para startups de Volta Redonda e da região, que busca promover a integração entre essas empresas e identificar as demandas e carências do setor.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que uma das grandes preocupações do prefeito Antonio Francisco Neto é com a promoção da cultura de inovação em Volta Redonda.

“O prefeito Neto é um inovador, é uma característica dele. E ele deu essa missão, através da secretaria de Desenvolvimento, de apoiar e criar novas startups. Queremos implementar a cultura da inovação em Volta Redonda, incentivando o capital intelectual e valorizando os nossos talentos. Mostrar que todo mundo pode ser inovador, independente de idade”, afirmou.

O que é Startup?

Empresas startups são empreendimentos jovens que buscam a inovação em qualquer área ou ramo de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio escalável e que seja repetível. Ou seja, significa que com o mesmo modelo econômico, a empresa visa atingir um grande número de clientes e gerar lucros em pouco tempo, sem haver um aumento significativo dos custos.