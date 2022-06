Palestra on-line com psiquiatra lembra Dia Internacional de Combate às Drogas em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 12:22 horas

Live pelo canal do YouTube da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas será neste sábado, 25, às 15h

Volta Redonda – Em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas (CMPD), vai promover uma live com o doutor em psiquiatria Carlos Alberto Iglesias Salgado. A palestra on-line, com o tema “Oportunidades de Prevenção aos Comportamentos Aditivos – Comunidade, Trabalho e Prática Clínica”, será neste sábado, 25, às 15h, pelo canal do YouTube da coordenadoria.

Carlos Salgado é médico, mestre e doutor em Psiquiatria pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), especialista em Dependência Química pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), membro do Conselho Consultivo da ABEAD (Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas), além de diretor da Villa Janus, um centro de tratamento de dependência química em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Durante a live, Salgado vai abordar os problemas decorrentes do uso de tabaco, álcool, maconha e outras drogas; além de ações de prevenção nos vários contextos da sociedade, que exigem projetos sustentáveis e multifacetados. E, durante a atividade, são mostradas algumas opções e o público é desafiado a posicionar-se diante de cada uma, apontando alternativas que busquem a efetividade.

O dia 26 de junho foi definido como o Dia Mundial de Combate às Drogas por Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) de dezembro de 1987. A data foi criada para conscientizar a população a respeito dos problemas desencadeados pelas drogas aos indivíduos que a consomem e à sociedade.

Coordenadoria municipal atua na prevenção e cuidado

Em Volta Redonda, a Coordenadoria Municipal de Prevenção às Drogas, com sede na Rua 16, na Vila Santa Cecília, propõe prevenção e apoio na inserção social e profissional, articula junto com o executivo políticas públicas preventivas sobre álcool e outras drogas e desenvolve na transversalidade a valorização dessa prevenção juntamente com outras secretarias municipais como Educação, Saúde, Esporte e Lazer, Ação Comunitária, Mulher e Direitos Humanos.

De acordo com a coordenadora municipal de Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, um dos objetivos é reduzir o impacto das drogas na população em geral. “As ações são realizadas por campanhas, formação de grupos com lideranças ou direcionada aos dependentes químicos e usuários”, completou.

O trabalho é feito com reflexões sobre os impactos das drogas nas vivências pessoais; capacitação e roda de conversa; além de fortalecer o desenvolvimento de vínculos positivos e suporte às pressões do meio social. “Aludimos a relevância de trabalhar na prevenção, pela razão de ter um gasto menor e você contribui no desenvolvimento de valores, fator de resiliência, moral e com tudo você fortalece a pessoa para lidar com as adversidades”, completou Neuza.